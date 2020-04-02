تبادل تحذيرات بين واشنطن وطهران وترامب يلوح بدفع الثمن الباهظ

2020/04/02 | 00:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ حذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأربعاء‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬‮«‬ثمن‭ ‬باهظ‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬هاجمت‭ ‬هي‭ ‬أو‭ ‬حلفاؤها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬المنتشرة‭ ‬هناك‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬للرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬حصل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬ستدفع‭ ‬إيران‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا‭ ‬جدا‮»‬‭.‬ وأضاف‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬معلومات،‭ ‬تخطط‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬حلفاؤها‭ ‬لهجوم‭ ‬مباغت‭ ‬يستهدف‭ ‬قوات‭ […]

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