بريطانيا وفرنسا في رقم وفيات قياسي والعالم يقترب من مليون إصابة

2020/04/02 | 00:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ سجّلت‭ ‬بريطانيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬563‭ ‬وفاة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تتخطى‭ ‬فيها‭ ‬الحصيلة‭ ‬اليومية‭ ‬للوفيات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬عتبة‭ ‬500‭ ‬وفاة،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬إلى‭ ‬2,352‭ ‬الحصيلة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للمتوفين‭ ‬بالوباء‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬البريطانية‭.‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬‭(‬16,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬31‭ […]

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