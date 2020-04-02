وفاة رضيع أمريكي بفيروس كورونا

2020/04/02 | 00:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭-‬الزمان‭ ‬‭ ‬توفي‭ ‬رضيع‭ ‬عمره‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬جرّاء‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجدّ‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كونيتيكت‭ ‬الأميركية،‭ ‬ليصبح‭ ‬بذلك‭ ‬أصغر‭ ‬ضحيّة‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للوباء‭ ‬الفتّاك،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الأربعاء‭ ‬نيد‭ ‬لامونت،‭ ‬حاكم‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭ ‬المجاورة‭ ‬لنيويورك‭.‬وكتب‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الفحوص‭ ‬أكّدت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الرضيع‭ ‬كان‭ ‬مصاباً‭ ‬بكوفيد-19‭.‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬يفطر‭ […]

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