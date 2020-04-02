الولايات المتحدة.. أول دولة تتخطى 200 ألف إصابة بكورونا

2020/04/02 | 01:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطّت الولايات المتحدة الأربعاء عتبة 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز المعتمدة مرجعا في رصد هذه الإصابات على الأراضي الأميركية.وبلغت حصيلة وفيات الفيروس 4,361 حالة في الولايات المتحدة، التي تتصدّر قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس مع 203,608 إصابات مسجّلة.وولاية نيويورك هي بؤرة الوباء في الولايات المتحدة مع تسجيلها […]

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