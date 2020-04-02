الاعلام والاتصالات تقرر حصر نسبة الصحفيين في تغطية تطورات

2020/04/02 | 01:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت هيئة الاتصالات والاعلام ، قرارات جديدة بخصوص عمل الاعلاميين الخاص بتطورات فيروس كورونا في العراق وقررت التالي :1- اختصار العمل والتنقل خلال فترة الحظر على الاذاعات والقنوات الفضائية المرخصة والعاملين فيها، وعدم اعتماد هويات الصحف والوكالات وحسب متطلبات المرحلة الحالية فقط.2- الزام الاذاعات والتلفزيونات المرخصة بتقليل اعداد العاملين فيها الى اقل حد ممكن، وبما لا يؤثر على اداء عملها في الوقت الراهن، وان لا يزيد عن 50 ‎%‎ في الحالات القصوى.3- تقليل تنقل الاعلاميين والواجبات خارج المؤسسات الاعلامية قدر الامكان.4- الزام الاعلاميين بارتداء وسائل الوقاية الصحية، حفاظا على سلامتهم، ومنع انتشار فيروس كورونا.5- تزويد قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد بقائمة وسائل الاعلام (الاذاعات والتلفزيونات) المرخصة من هيئة الاعلام والاتصالات، وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين العراقيين، وشبكة الاعلام العراقي، واتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية.

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