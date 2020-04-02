صافرات إنذار وسلام وطني.. حزمة قرارات جديدة لمواجهة

2020/04/02 | 01:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة "كورونا"، حزمة جديدة من القرارات في محاولة للحد من تفشي الفيروس.

أصدرت اللجنة العليا لمواجهة "كورونا" حزمة قرارات جديدة للحد من الوباء الفتاك

وفيما يلي نص المقررات التي صدرت بعد اجتماع هو الثاني للخلية، عقد يوم الأربعاء الأول من نيسان/أبريل، وفق بيان حكومي:

توفير الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية في مواجهة الوباء، واستثناء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والعدد التشخيصية والمختبرية من شروط الإجازة الاستيرادية.

تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية كافة للمواد المذكورة إذا كان المستورد وزارة الزراعة أو دوائر صحة المحافظات وأية جهة حكومية، وتخويل وزارة الصحة صلاحية إصدار الموافقات الاستيرادية استثناءً من الضوابط وموافقات وتسهيلات أخرى.

منح وزير الصحة صلاحية إجراء المناقلة المالية من وحدات الصرف بموافقة وزير المالية استنادًا للقانون، إلى جانب صلاحية إبرام العقود للأدوية والمستلزمات الطبية.

تحويل مبلغ 50 مليون دولار لحساب الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية للشراء المباشر.

استثناء عقود تجهيز الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والعدد التشخيصية والمختبرية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية في الظرف الراهن.

تشكيل لجنة برئاسة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء لإعداد دراسة حاجة السوق من المواد الغذائية والطبية والزراعية مع الاهتمام بالمنتوج الوطني.

تسهيل عبور الشاحنات ومركبات الحمل والبرادات الخاصة بالمواد الغذائية والزراعية والصحية والبيطرية بين المحافظات وداخل المدن وعودتها بعد تفريغ الحمولات.

متابعة ومراقبة الأسعار وضمان عدم ارتفاع أسعارها ومحاسبة المخالفين وفق القانون.

تسهيل مهمة تنقل الحاصدات الزراعية ونقل الأغنام والمواشي بين المحافظات.

الموافقة على طلب يتعلق بآلية دفن حالات الوفاة بوباء كورونا وفق شروط وضوابط تنظيمية وصحية.

تشكيل لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة دعم العاملين بالقطاع الخاص.

تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط لمعالجة انعكاسات الأزمة المالية والصحية على المواطنين، والنظر بتوفير مبالغ مالية للمواطنين المتضررين والعاملين بالقطاع الخاص والمتوقفة أجورهم وذوي الدخل المحدود.

كما درست اللجنة، وفق البيان، تحديد يوم للتضامن ولدعم الجهد الوطني في مواجهة وباء كورونا والمواقف التي جسدت روح الوحدة والتكافل بين مختلف أبنائه ومن جميع أطيافه، وتعبيرًا عن التضامن مع عوائل المصابين والمتوفين، يتم خلاله إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء العراق، وعزف السلام الوطني في جميع وسائل الإعلام العراقية المرئية والمسموعة وبجميع الوسائل الأخرى، عرفانًا بالتضحيات والمواقف الإنسانية والوطنية خلال هذه الأزمة.

وكانت اللجنة العليا قد أصدرت في اجتماعها الأول مطلع هذا الأسبوع عدة قرارات أهمها:

أولاً: استثناء المواد الغذائية والزراعية والطبية والصحية المسموح باستيرادها من إجازة الاستيراد وفق شروط وضوابط وتعليمات أصولية.

ثانيًا: منح المعامل الحكومية ومعامل القطاع الخاص المنتجة لمواد الكلور والمعقمات والكمامات والمحاليل الوريدية والاحتياجات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، التسهيلات اللازمة لتشغيل وتسويق منتجاتها من الجهات المعنية وفقًا للمواصفات الطبية والعلمية وتعليمات وزارة الصحة والبيئة، والموافقة على دخول مادة الكلور من المنافذ الحدودية.

ثالثًا: فتح مقر مسيطر لدى قيادة العمليات لغرض تسهيل نقل الموظفين أو الآليات التي تحتاجها كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة.

رابعًا: تكليف لجنة الأمر الديواني 55 بفتح نافذة تبرع خاصة للأجهزة والمستلزمات الطبية الوقائية التي يحتاجها الظرف الصحي الحالي من خبراء الصحة والإعلان عن تلك الاحتياجات.

خامسًا: تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين بتحديد الأماكن التي تصلح للحجر الصحي وبالتعاون مع الوزارات والمحافظات.

سادسًا: استحداث مراكز للفحص الصحي في المطارات والمنافذ الحدودية كافة وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لدى وزارة الصحة والبيئة والجهات المختصة عالميًا بتوفير أجهزة الفحص.

اقرأ/ي أيضًا:

المحاصصة "تكبل" خلية الأزمة في المحافظات والإسعاف الفوري بلا مستلزمات وقائية

وزير الصحة يكشف شرطًا للتخلص من فيروس كورونا بشكل نهائي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صافرات إنذار وسلام وطني.. حزمة قرارات جديدة لمواجهة "كورونا" في العراق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صافرات إنذار وسلام وطني.. حزمة قرارات جديدة لمواجهة "كورونا" في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).