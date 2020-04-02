2020/04/02 | 01:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبادرة تكشف معدن العراقيين راجعوا الطبيب وأنتم في بيوتكم بسبب كورونا محسن حسين اروع ما اطلعت عليه من مبادرات عراقية في زمن الكورونا مجموعة من الأطباء شكلوا عيادة طبية مجانية للتواصل مع من يريد الاستفسار عن اي حالة مرضية في زمن الكورونا.في البداية ذكرت لي ذلك ابنة اختي اسماء احمد […]

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