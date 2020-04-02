2020/04/02 | 01:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجُل إيران..رجُل أمريكا – علي العكيدي بعد التغير السياسي الذي حصل في العراق في نيسان 2003م , وتحول المشهد السياسي الحاكم للدولة من خضوعه الى نوع معين من الانظمة السياسية التي كانت سائدة لعدة عقود ،الى نوع أخر جديد لم يألفه الناس وهو النظام الديمقراطي الذي يستند على فصل السلطات والتبادل […]

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