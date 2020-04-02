2020/04/02 | 01:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقتصاد العراقي بين فايروس يكتسح ونفط ينتكس – كوفند شيرواني افة البلدان في أرجاء المعمورة عرضة للازمات الاقتصادية التي قد تحل في أي زمان ومكان، فهي كالكوارث الطبيعية لايمكن التنبوء بحدوثها، وهي حتمية لاتستثني بلدًا مهما علا شأنه أو صغر.تتسم الازمات في الاقتصاد العالمي بانها متكررة و دورية، وتحصل لأسباب […]

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