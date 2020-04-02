2020/04/02 | 01:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ازدادت في الأيام القليلة الماضية أعداد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، لم يعد الاسترخاء لدقائق ممكنا لكثير من الأطباء في تلك الدول ، لذلك قامت طبيبة بنشر طريقة للحصول على راحة أكبر أثناء العمل .وفقا لما ورد في صحيفة ” ميرور” البريطانية ، قامت إحدى طبيبات بريطانيا بنشر صور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيبة تغير طريقة ارتداء الكمامة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيبة تغير طريقة ارتداء الكمامة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).