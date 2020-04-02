كم تمرين يحتاج الجسم يوميا خلال فترة الحجر

2020/04/02 | 01:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /جربة العمل من البيت خلال فترة العزل جديدة، يعيشها ملايين من الناس حول العالم حالياً، ولاتزال التقارير تشير إلى الحاجة إلى مزيد من العزل لكبح انتشار فيروس كورونا.بينما يحذّر خبراء الصحة واللياقة من الإفراط في الجلوس وعدم الحركة أثناء العمل بالبيت.إذن، كم تمريناً أو كم من الوقت عليك أن تقضيه في ممارسة […]

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