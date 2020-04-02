ترامب: هناك مخاوف من أن جماعات إجرامية قد تحاول استغلال انتشار فيروس كورونا

2020/04/02 | 01:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك مخاوف من أن جماعات إجرامية قد تحاول استغلال انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن قال ترامب إن بلاده في حالة حرب مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داعيا جميع المواطنين إلى التكاتف لمواجهته.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض حول تطورات مكافحة كورونا، أنه لم يكن أمام إدارته أي خيارات لحماية المواطنين من الفيروس سوى إغلاق البلاد.

وأكد أن بلاده ستمر بأسبوعين قاسيين للغاية وعلى مواطنيه الاستعداد لهذه الفترة الصعبة، مشيرا إلى أن مشكلة انتشار الفيروس في أوروبا أكبر من الولايات المتحدة.

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