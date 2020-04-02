4 آلاف وفاة بكورونا في فرنسا.. وأول إشارة بشأن “إنهاء العزل”

2020/04/02 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت فرنسا رابع دولة تتخطى حاجز الأربعة آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، في حين تبذل الحكومة قصارى جهدها كي تظل متقدمة على وتيرة تسارع الإصابات بالفيروس فيما يتعلق بالأسرة المزودة بأجهزة تنفس صناعي، التي تمتلئ سريعا بالمرضى.وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن 509 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، […]

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