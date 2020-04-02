2020/04/02 | 01:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الإقليم يهنىء برأس السنة البابلية اربيل -فريد حسن بعث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني برسالة تهنئة بمناسبة حلول عيد (أكيتو) رأس السنة البابلية الآشورية الجديدة التي صادفت امس.وقال البارزاني في تهنئته (أتقدم بأحر التهاني إلى كافة الأخوات والأخوة الكلدان، الآشوريين والسريان في إقليم كردستان والعراق والعالم، راجياً أن تكون هذه […]

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