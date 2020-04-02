2020/04/02 | 01:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزرفي يؤكد عزمه إنهاء ملف النازحين وإطلاق حملة للنهوض بالخدمات الأساسية بغداد – الزمان التقى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في مقر إقامته ببغداد كل من وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ورئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي وفي بداية اللقاء استعرض موسى آخر تحديثات خارطة التواجد المناطقي للمهجرين والنازحين داخل العراق […]

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