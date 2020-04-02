2020/04/02 | 01:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة : حزيران موعد إنتهاء أزمة كورونا العراقيون يحيّون الملاكات الطبية والأمنية بالتصفيق والصافرات وإيقاد الشموع بغداد – قصي منذر يشرع العراقيون اليوم عند الساعة ثامنة مساء بممارسة لمساندة الملاكات الطبية بجميع مسمياتها والقوات الامنية بكل اصنافها للاعراب عن الامتنان لمواقفها ازاء تدابير الوقاية من كورونا.وقال منشور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي […]

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