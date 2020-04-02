سامي عبد العال - وَجْهُ العالمِ خلْف كمامات

2020/04/02 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عبد_العال الكمامة هي العنوان الطارئ للتعبير عن الوقاية، أي صد العدوى والخطر، وإشارة إلى الخوف منهما.لكنها أيضاً قد تكون عنواناً لما يحدد العلاقة بكلِّ ما هو قادم.اعلانٌ عن حالةٍ ليس مقصوداً بها أيَّ شخصٍ بذاته ولو كان مريضاً.لأنَّها تُمثل موقفاً مفرَّغَاً من الشخص العيني، مفرَّغاً من القصد المُفرد، لتبقى رمزاً لما يجب عملُه في هذا الاستثناء.ولا تستهدف عداءً ولا قبولاً لهذه الشخص أو ذاك، حيث تُمارس الخرَ......

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