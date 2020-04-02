حنان بديع - (الماسك) في زمن الكورونا

2020/04/02 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنان_بديع منذ بداية انتشار فيروس كورونا تحولت الأقنعة أو القناع الى جزء أساسي من الحياة اليومية حتى بات يجازف من يخرج بدونها بحياته أوربما بالنبذ في مجتمعات!بهذا يكون قد أعاد هذا الفيروس للقناع مجده بقدرة قادر حتى تسلل الى منصات الموضة ومواقع التسوق التي أصبحت تعرضه بتصاميم وألوان وأشكال مختلفة ..وأعترف أنه حتى وقت قريب كان القناع الطبي يذكرني بمغني البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون وهو النجم......

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