محمد بقوح - كورونيات (3)

2020/04/02 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بقوح 19 مارس 2020.حين يكون الألم نتيجة الترقب والخوف من السقوط، تكون الحياة شبه عبثية.لا معنى لها.لكن، الأمل في الصمود الحي، والمقاومة الفكرية والعملية للعدو، هو الذي يزيدك قوة وحبا في الترقب والاستمرار فيه إلى ما لا نهاية.حظر التجول في إنزكان.استيقظت على خبر رقم 58.عدد الحالات الأكيدة لفيروس كورونا في مغربنا.بات المواطن متيقنا أن الحرب مع كورونا جدية إلى أقصى الحدود.شوارع المدينة خالية من ا......

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