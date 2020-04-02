كاظم الساهر: إن بعد العسر يسرا

2020/04/02 | 01:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وجه الفنان العراقي كاظم الساهر رسالة صوتية إلى جمهوره عبر حسابه على “إنستغرام”، دعاهم فيها إلى “الصبر”.والرسالة التي بثها الساهر، كانت عبارة عن قصيدة بالفصحى يدعو فيها إلى الصبر ودعاء الله.وجاءت الرسالة التي ختمها الساهر بالقول “مد يديك للرحمن دوما، فربك لن يرد يديك صفرا”، في وقت يعاني منه العالم والوطن […]

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