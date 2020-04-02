هل مسافة مترين كافية للحد من انتشار كورونا؟

2020/04/02 | 02:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتُمدت تدابير العزل الاجتماعي من أجل إبطاء انتشار وباءCOVID-19، ويحتاج الناس إلى الحفاظ على مسافة بنحو 1.8 متر بصرف النظر عن الشخص الذي سيلتقونه خارج منازلهم.

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