خريطة حرارية تظهر احتمال انتشار أكبر لكورونا بأميركا

2020/04/02 | 02:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أظهرت الخريطة الحرارية التي ترصد أماكن تواجد الهواتف في الولايات المتحدة “معلومة مزعجة”، تفيد باحتمال انتشار أكبر لفيروس كورونا المستجد في البلاد.ووفق ما ذكر موقع “فوكس نيوز” الأميركي، فإن موقع “تيك تونيكس” صمم “خريطة مقلقة” تبرز تجاهل قيود التباعد الاجتماعي، التي أمرت بها السلطات الأميركية في مسعى لاحتواء انتشار “كوفيد-19”.وأوضح المصدر […]

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