2020/04/02 | 02:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /عمدت صحفية تونسية بقناة خاصة ، إلى التلفظ بعبارات جارحة تجاه أحد المقيمين في مراكز الحجر الصحي بالبلاد، وسط حالة من الاستياء الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي.ودفعت حالة الاستياء إدارة القناة “التاسعة” والشركة المنتجة إلى الاعتذار لمشاهديها عن إساءة الصحفية، وأكدت أنها فتحت تحقيقا في الأمر.ووجه رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحفية تونسية تشتم مصابي كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحفية تونسية تشتم مصابي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).