هل تقتل الغرغرة بالخل فيروس كورونا؟

2020/04/02 | 02:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تعج وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من المعلومات المتعلقة بالقضاء على فيروس كورونا، إلا أن العديد من هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أسس علمية وطبية.ومن بين الطرق التي يتداولها كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن الغرغرة بالخل أو الماء الدافئ والملح يخلص المريض من الفيروس القاتل.وردا على ذلك، تقول […]

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