بشائر بعد أول حملة لمطاردة الوباء القاتل.. بغداد تنتظر نتائج الرصد الاستباقي

2020/04/02 | 02:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، إطلاق حملة الرصد الوبائي الفعال الاستباقية في مدينتي الصدر والزعفرانية تمهيدًا لشمول كافة مناطق الخاضعة لمسؤوليتها.

أعلنت دائرة صحة الرصافة تفاصيل جديدة حول حملة المسح الأولى للكشف عن فيروس "كورونا"

قال مدير صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي في بيان، إن "صحة الرصافة أطلقت حملة الرصد الوبائي الفعال الاستباقية للكشف عن إصابات فيروس كورونا في الرصافة وتم البدء بمدينتي الصدر والزعفرانية".

وأضاف، أن "فرقًا خاصة تم تهيئتها للتجوال في أزقة المنطقتين والبحث عن الإصابات وتشمل كافة الدور والأزقة وخاصة المجاورة للمنازل التي ظهرت فيها الإصابات"، مؤكدًا أن إجراءات المسح تشمل "معاينة أفراد الأسر فردًا فردًا ومعاينة العلامات والأعراض له وفي حال وجود أي أعراض عند أي مريض يتم سحب نماذج المسحات المختبرية وترسل إلى مختبر الصحة المركزي للتأكد من الإصابة من عدمها".

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وأشار، إلى أن "العديد من العينات جرى سحبها خلال اليوم الأول من الحملة وأرسلت للمختبر وبانتظار النتائج"، موضحًا أن "الغرض من الحملة هو رصد الحالات والسيطرة على المصابين قبل نقل العدوى إلى الآخرين".

كما بين، أن "الحملة تضمنت توصيات توعوية وتثقيفية وتأكيد على الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والتأكيد على غسل اليدين المتكرر بعد كل ملامسة لأسطح الأشياء ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور الأعراض وتجنب التجمعات والتأكيد على الالتزام بحظر التجوال"، فيما أكد أن "الحملة لن تقتصر على منطقتي الصدر والزعفرانية وإنما ستشمل كافة مناطق الرصافة".

بالمقابل، أكد مدير الصحة العامة في دائرة الكرخ نازك الفتلاوي، لـ"ألترا عراق"، أن "الحملة ستطبق في جانب الكرخ وتشمل عدة مدن شعبية لم تلتزم بحظر التجوال، في حال نجحت التجربة في جانب الرصافة".

أكدت دائرة صحة الكرخ استعدادها لتنفيذ حملات في مناطق لم تلتزم بحظر التجوال

وأعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء 1 نيسان/أبريل، عدم تسجيل إصابات جديدة في العاصمة بغداد، فيما قالت دائرة صحة الرصافة أن قلة أعداد الإصابات خلال الساعات الـ 48 الماضية، وعدم تسجيل إصابات جديدة يعود إلى انحسار الحركة.

وأكدت دائرة الصحة، أن "تطبيق حظر التجوال بشكل تام في مناطق الرصافة للأيام المقبلة كفيل بانحسار الفيروس وإعلان الرصافة خالية من وباء كورونا والسيطرة عليه"، مشيرة إلى أن "العدد التراكمي للأيام الماضية لجميع الإصابات بجانب الرصافة هو 99 إصابة، اكتسب الشفاء منها 25 وتوفي 6، ما يعني بقاء 68 حالة تتلقى العلاج بمستشفى ابن الخطيب".

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