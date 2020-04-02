كورونا يعطل تجديد عقد ميسي مع برشلونة

2020/04/02 | 03:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عصفت أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد، بمستقبل نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي مع الفريق.

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