2020/04/02 | 03:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت وزارة التخطيط، مهام عمل لجنة معالجة انعكاسات الازمة الاقتصادية على المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط توضح مهام لجنة معالجة انعكاسات الازمة الاقتصادية على المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط توضح مهام لجنة معالجة انعكاسات الازمة الاقتصادية على المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).