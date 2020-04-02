دعوة برلمانيَّة لتوفير الانترنت مجاناً

2020/04/02 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ مهند عبد الوهاب

دعت عضو لجنة الاتصالات والإعلام النيابيَّة، هدى سجاد، وزارة الاتصالات إلى تقوية خدمة الإنترنت وتوفيرها مجاناً للاستفادة منها في حملة التعليم عن بعد، بصفتها بديلاً عن انقطاع الدوام في المدارس تجنباً لفيروس "كورونا"، كما طالبت شركات الانترنت بتحمل مسؤولياتها عبر تحسين خدماتها للمواطنين وبخاصة طلبة الصفوف المنتهية والجامعات الذين يتعرضون لضغوطٍ كبيرة.

وقالت سجاد، في حديث لـ"الصباح": إنه "في ظل الظرف الحالي الذي يعيشه العراق والعالم المتمثل بحظر التجوال والتجمعات تحولت الدراسة إلى الكترونية تجنباً لانتشار (كوفيد – 19)، بما يستدعي قيام الوزارة بالضغط على شركات الانترنت لتخفيض أسعار خدماتها أو توفيرها بالمجان لفائدة أكبر عددٍ ممكن من الطلبة وبخاصة من يكون أولياء أمورهم من أصحاب الدخل المحدود".

داعية وزيرة التربية الى "القيام بزيادة سعات الانترنت المحليَّة والدوليَّة وجعلها مجانية أو تخفيض أسعارها إلى الحد

الأدنى".

وطالبت سجاد الوزارة بـ"إيقاف تهريب سعات الانترنت المستمر، وإيجاد خطة لبدء العمل بمشروع بوابات النفاذ الدوليَّة للانترنت خصوصاً أنَّ تخصيصات المشروع المالية أقرت في موازنة العام 2019 بواقع 19 مليار دينار بهدف منع تهريب سعات الانترنت لداخل وخارج البلد عبر المنافذ البريَّة المنتشرة داخل

وخارج العراق".

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