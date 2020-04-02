كورونا.. الإجراءات

2020/04/02 | 03:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، عزمها عزل الوافدين إلى العراق، ضمن الإجراءات الجديدة الهادفة إلى السيطرة على مرض "كوفيد-19".

قرر العراق حجر الوافدين إلى البلاد ابتداءً من الخميس 2 نيسان

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "القادمين إلى العراق سيجري حجرهم، ابتداءً من يوم الخميس 2 نيسان/أبريل، ولحين اتضاح الوضع الوبائي العالمي".

وجاء القرار بعد أن أكد وزير الصحة جعفر علاوي، وفي وقت سابق، تحول العراق من المرحلة الدفاعية إلى الوضع الهجومي في مواجهة الوباء الفتاك.

وقال علاوي في تصريحات متلفزة، إن "الوضع خطير وبحاجة إلى تعاون الجميع لتجاوز الوباء"، مؤكدًا أن "السيطرة على الوباء ممكنة في حال طبق حظر التجوال بصورة صحيحة".

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حزمة قرارات جديدة لمواجهة "كورونا" في العراق

وأكد، أن "الوزارة ستنتقل إلى الوضع الهجومي بدلًا من الدفاعي، وذلك عبر دخول المدن وإجراء الفحوصات الشاملة".

وبيّن، أن "هذه الاستراتيجية تسمى الانتقال من الفحص الوبائي الذاتي إلى المسح الوبائي الفعال"، مشيرًا إلى أن "معركة مهاجمة الوباء ستبدأ من مدينة الصدر والزعفرانية والكمالية"، وقد جرت أولى تلك الحملة فعلاً.

ورجح وزير الصحة، تراجع نسب الإصابات بالفيروس مع حلةل شهر آيار/مايو المقبل، ونهايته في البلاد خلال شهر حزيران/يونيو، فيما شدد أن تعاون المواطنين هو شرط أساسي لتحقق ذلك.

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