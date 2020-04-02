2020/04/02 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_بن_الشيخ الحراك العربي والتحديات الأمنية الخطيرة لاستخدامات "الإعلام البديل"؟صراع جدليّ جديد بين "الكولونيالية الرقمية" و"الدكتاتوريات الرقمية"..*********************************د/ عصام بن الشيخ - أستاذ محاضر جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر – الجزائر- (الأربعاء 01 أفريل 2020) أكتب هذه المقالة في يوم (أول أفريل 2020) ولن أمارس الكذب، فكذبة أفريل محرّمة هذا العام، فلقد أضحت تقل......

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