محمود الصباغ - حدث ذات صيف في دير الزور

2020/04/02 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ مازلت أذكره حيث كنت أتعمد زيارته في شارع حسن الّطه المزدحم دائماً بسبب أم بدون سبب.كان يجلس على الرصيف أمام دكانه المغلقة, بالأحرى مكتبته المغلقة بالشمع الأحمر*, ويمكن للمرء أن يميز حبلاً يمتد بعرض الواجهة معلق عليه بملاقط غسيل أعمال ناجي العلي وعلي فرزات و غيرها من الرسومات السياسية الساخرةهل عرفتموه؟أتعرفون ذلك النوع من البشر الذي لا يخشّ أن تُسرقُ منه بضاعته بحضوره, إذ سوف يمنحها من تل......

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