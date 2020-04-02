2020/04/02 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمود_الصباغ مازلت أذكره حيث كنت أتعمد زيارته في شارع حسن الّطه المزدحم دائماً بسبب أم بدون سبب.
كان يجلس على الرصيف أمام دكانه المغلقة, بالأحرى مكتبته المغلقة بالشمع الأحمر*, ويمكن للمرء أن يميز حبلاً يمتد بعرض الواجهة معلق عليه بملاقط غسيل أعمال ناجي العلي وعلي فرزات و غيرها من الرسومات السياسية الساخرةهل عرفتموه؟أتعرفون ذلك النوع من البشر الذي لا يخشّ أن تُسرقُ منه بضاعته بحضوره, إذ سوف يمنحها من تل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود الصباغ - حدث ذات صيف في دير الزور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كان يجلس على الرصيف أمام دكانه المغلقة, بالأحرى مكتبته المغلقة بالشمع الأحمر*, ويمكن للمرء أن يميز حبلاً يمتد بعرض الواجهة معلق عليه بملاقط غسيل أعمال ناجي العلي وعلي فرزات و غيرها من الرسومات السياسية الساخرةهل عرفتموه؟أتعرفون ذلك النوع من البشر الذي لا يخشّ أن تُسرقُ منه بضاعته بحضوره, إذ سوف يمنحها من تل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود الصباغ - حدث ذات صيف في دير الزور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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