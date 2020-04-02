2020/04/02 | 03:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تحول شهر العسل الذي طالما حلم به عروسان بريطانيان إلى كابوس، وانتهى الحال بهما للإقامة في مخيم صغير بسبب أزمة كورونا.وكان مات وهيلين فونغ يخططان للسباحة مع السلاحف قبالة سواحل فيجي، لكنهما وجدا نفسيهما محتجزين في العزل الصحي، بعد أن تقطعت بهما السبل في أستراليا، ولم يتمكنا من العودة إلى بلادهما.ودفع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهر عسل يتحول إلى كابوس بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهر عسل يتحول إلى كابوس بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).