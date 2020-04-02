باحثون يكشفون درجة الحرارة التي ينشط فيها كورونا

2020/04/02 | 03:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف علماء صينيون عن درجة الحرارة التي ينشط بها فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والذي تسبب في إصابة أكثر من 717 ألف شخص ووفاة أكثر من 33 ألف أخرون بجميع أنحاء العالم.وأوضح الباحثون بجامعة هونج كونج الصينية، أن الفيروس التاجي يبقى مستقرا لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي […]

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