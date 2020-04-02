سائرون لـ { الصباح »: صعوبات تواجه رئيس الحكومة المكلف

2020/04/02 | 03:44 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

أقر النائب عن تحالف سائرون ماجد الوائلي بصعوبة مهمة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في استحصال قناعة الكتل السياسيَّة الرافضة له، بينما يرى النائب عن كتلة الحكمة النيابية أسعد المرشدي، أن الزرفي «قريب» من إكمال تشكيلته الحكوميَّة.

وقال الوائلي لـ»الصباح»: إنَّ التحالف يسعى عبر مواقفه الواضحة والثابتة إلى تشكيلة حكومية تدعم المواطن وتحسن واقعه المعيشي وتسهم في انتشال البلاد من الأزمات الصحيَّة والاقتصاديَّة التي يواجهها، داعياً الكتل السياسية إلى دعم تشكيل حكومة كفاءات وخبرة قادرة على تنفيذ مشاريع ستراتيجية تنهض بالواقع الخدمي اضافة الى دعم الاقتصاد والاستقرار

الأمني.

بدوره، أشار النائب عن سائرون رياض المسعودي، في تصريح صحفي، إلى أنَّ «رئيس الوزراء المكلّف، ما زال يفاوض ويحاور القوى السياسيَّة من أجل الحصول على دعمها وإقناعها بالتصويت له بالثقة في البرلمان»، مبيناً أنه «لم يبدأ لغاية الآن في اختيار أعضاء الكابينة الوزاريَّة.

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