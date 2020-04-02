تأمين مواد التعقيم لمحطات مياه الشرب في البلاد

2020/04/02 | 03:44 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ وفاء عامر

أمنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة من خلال دوائر الماء في المحافظات حصص مادة الشب والكلور من اجل استمرار توفير المياه الصالحة للشرب، مبينة ان اعمال الصيانة والادامة، لاسيما مشاريع الماء والمجاري ما زالت مستمرة مع الالتزام بالارشادات الصحيّة اللازمة.

وافاد مدير المديرية العامة للماء في الوزارة المهندس نجم الحيالي بتصريح خاص ادلى به لـ»الصباح» بأن جميع دوائر الوزارة الخدمية تواصل عملها وجهودها بما يضمن استمرار الخدمات، التي تقدمها الى المواطنين في عموم البلاد.



واشار بهذا المجال الى ان مديرية الماء وبالتنسيق مع الدوائر في المحافظات كافة، اتمت عملية توزيع حصص مادة الشب والكلور الخاصة بالتعقيم ضمن محطات انتاج المياه الصالحة للمواطنين بما يضمن عدم حصول اي ازمة تتسبب في انقطاع الماء الذي عده شريان الحياة.

ونبه الحيالي على ان المديرية اكدت جميع الملاكات الفنيّة والهندسيّة العاملة ضمن المشاريع المستمرة، بضرورة الالتزام بجميع التعليمات والارشادات الصحية الخاصة بالحد من انتشار فيروس» كورونا».

على صعيد ذي صلة، اوضح مستشار الوزارة احمد اسماعيل في حديث خاص ادلى به لـ»الصباح» ان وزارته اوقفت جميع المشاريع، ضمن اجراءات الحد من انتشار الفيروس التي اقرتها خلية الازمة، بيد ان هناك مشاريع خدمية مثل ماء ومجار لايمكن ايقافها.



واردف ان اعمال الادامة والصيانة، مازالت مستمرة حتى الآن سواء ماء او مجار، فضلا عن استمرار مشروع جسر الحرية في مدينة الموصل وبالتنسيق مع محافظة نينوى، مؤكدا انه وبرغم توقف بعض المشاريع، بيد ان ذلك لم يخلق ازمة كبيرة، مرجعا ذلك الى ان الجهات العاملة ضمن المشاريع، ستنفر جهودها من اجل استئناف العمل بالمشاريع الستراتيجية والحيوية بغية انجازها ضمن مواعيدها.

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