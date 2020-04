معدات طبية روسية للولايات المتحدة.. بومبيو: حان وقت العمل معا

2020/04/02 | 03:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الأربعاء، إن "مدمرات بحرية وطائرات استطلاع في طريقها لزعزعة تجارة المخدرات".

ونشر الوزير خارطة تبين اشتراك طائرات استطلاع من نوع P8 وAWAX و JSTARS، وطائرات هليكوبتر، ومدمرات بحرية وسفن قتال ساحلية، وطائرات هليكوبتر محمولة على السفن، في العملية.

وتبين الخريطة أن القوات ستنتشر قبالة السواحل الفنزويلية بينما ستحلق الطائرات فوق عدد من دول أميركا اللاتينية، بضمنها كولومبيا.

#COVID19 will not stop the @DeptofDefense from protecting the American people from illegal drugs.



At the direction of the @POTUS, additional U.S.



ships, aircraft, and security forces are underway to disrupt narcotics trafficking.



pic.twitter.com/BFTbxqcFGn— @EsperDoD (@EsperDoD) April 1, 2020

وقال الوزير إن انتشار فيروس كوفيد-19 لن يوقف وزارة الدفاع عن حماية المواطنين الأميركيين من المخدرات.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، خلال مؤتمره اليومي، أن إدارته ستطلق عملية "معززة" لمنع عصابات المخدرات من "استغلال أزمة تفشي فيروس كورونا لتوسيع نشاطاتها".

وتعتبر المهمة جزءا من التزام أميركي أعلن مسبقا، لتعزيز عمليات مكافحة المخدرات في النصف الغربي من العالم.

وازدادت المهمة إلحاحا بعد مذكرة اتهام بحق مادورو، الزعيم الاشتراكي لفنزويلا، وأفراد من دائرته المقربة والجيش، بقيادة مؤامرة على صلة بالإرهاب والمخدرات لتهريب 250 طنا من الكوكايين سنويا إلى الولايات المتحدة.

