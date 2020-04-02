روسيا تعلن موعد اختبارات لقاح كورونا

2020/04/02 | 04:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الروسية، أن اختبارات لقاح جديد لفيروس كورونا ستبدأ في يونيو.

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