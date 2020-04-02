اللجنة العليا تدرس صرف مبالغ مالية للأجور اليومية ولكل صاحب عمل متوقف

2020/04/02 | 04:16 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

علمت "الصباح"، ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تدرس صرف مبالغ مالية للعاملين بصيغة الأجور اليومية وكل صاحب عمل متوقف.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، قد عقدت امس جلستها الثانية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، واصدرت العديد من القرارات منها، تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط لمعالجة انعكاسات الازمة المالية والصحية على المواطنين، والنظر بتوفير مبالغ مالية للمواطنين المتضررين والعاملين بالقطاع الخاص والمتوقفة اجورهم وذوي الدخل المحدود.

ومن المقرر، ان تصدر قريباً جداً تفاصيل القرارات، اذ تبذل الجهات الحكومية، ومكتب رئيس الوزراء خاصة، الجهود والمساعي من أجل ابعاد تأثيرات الأزمة الراهنة عن المواطنين، التي جاءت بسبب انتشار فيروس كورونا في اغلب دول العالم وبينها العراق، وانخفاض أسعار بيع النفط الخام في الأسواق العالمية.

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