خلية الأزمة لـ { الصباح }: تمديد حظر التجوال {قيد الدراسة}

2020/04/02 | 04:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح/ شيماء رشيد

واصلت خلية الأزمة البرلمانيَّة، جهودها الهادفة الى تطويق أزمة «كورونا» وتداعياتها الاقتصاديَّة والصحيَّة، فبينما اتفقت خلال اجتماعٍ لها أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، وحضور وزير العمل، على إطلاق رواتب لـ 67 ألف أسرة متعففة تضررت جراء الظرف الحالي، قررت الخلية استضافة وزيري التخطيط والزراعة اليوم الخميس.

وسط ذلك، نفت خلية الأزمة الحكوميَّة في تصريح خاص لـ «الصباح»، صدور أي قرار منها بشأن تمديد حظر التجوال الى 19 نيسان الحالي، مبينة أنَّ كل ما أشيع في الإعلام مجرد «تكهنات» لا تزال قيد الدراسة يقيمها الوضع ومدى انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنَّ ملاكاتها الطبيَّة تعمل ليل نهار للحد من هذا الوباء.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، تلقته «الصباح» أنَّ «خلية الأزمة النيابيَّة عقدت أمس الأربعاء الاجتماع السادس برئاسة الكعبي، وحضور رئيس لجنة الأمن والدفاع ورئيس لجنة التعليم العالي النيابيتين، وكامل أعضاء الخلية»، مبيناً أنَّ «الاجتماع الذي استضاف وزير العمل والشؤون الاجتماعي، باسم عبد الزمان، خُصِصَ، لبحث الإجراءات الطارئة المتخذة من قبل الوزارة لإعانة الأسر المتعففة وأصحاب القوت اليومي، والإسراع في صرف رواتب الحماية الاجتماعيَّة».

وتقرر خلال الاجتماع، وفقاً للبيان، إطلاق رواتب لسبعة وستين ألف أسرة متعففة إضافية والذين تضرروا خلال الظرف الحالي، لا سيما بعد وجود التخصيصات المالية الكافية لهم من قبل الوزارة».



وطالب الكعبي، جميع الوزارات لاستثمار مواردها المتاحة لإغاثة أصحاب القوت اليومي والشرائح المستضعفة الموجودة في شتى أنحاء البلاد.

بدورها، قدمت عضو اللجنة المالية، ماجدة التميمي خلال الاجتماع استعراضاً لعددٍ من المقترحات لمعالجة الأزمة الماليَّة وتوفير السيولة النقديَّة في البلاد التي تعدُّ من أهم التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي للمواطن خلال أزمة كورونا.



وفي السياق ذاته، أفاد عضو خلية الأزمة الحكوميَّة، الدكتور جاسم الفلاحي «الصباح» بأنَّ «خلية الأزمة في حالة اجتماع يومي لتقييم الواقع الوبائي، ويمكن تمديد حظر التجوال إذا ما كانت النتائج غير مقنعة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة لـ { الصباح }: تمديد حظر التجوال {قيد الدراسة}) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة لـ { الصباح }: تمديد حظر التجوال {قيد الدراسة}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).