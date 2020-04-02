‏مصائب قوم عند قوم فوائد..كورونا يحجز 95 مصريا بالمالديف

2020/04/02 | 04:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكدت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، أنها تلقت رسائل من عالقين فى جزر المالديف، لافتة إلى أن بلادها ستعمل على محاولة إعادتهم ضمن الشرائح العالقة فى كل أنحاء العالم.وأشارت في تصريحات صحفية، أنها تلقت رسائل من 95 عالقا ما بين سياحة قصيرة ومجموعة من العاملين في الفنادق الذين تم إلغاء إقامتهم ومطالبتهم بالعودة […]

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