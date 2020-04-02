2020/04/02 | 04:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /الشومر هو أحد النباتات العشبية المعروفة والتي تنتمي للفصيلة الخيمية، ويعرف بالعديد من الأسماء المختلفة مثل “الشمر، السنوت، الحلوة، و الرازيانج”، ولكن يعرف كثيراً باسم الشومر وهو الاسم الأكثر انتشاراً له، غير أنّ لفظة “الشومر” هي التسمية الشائعة لهذا النبات في كل من: سوريا، والأردن، وفلسطين.يعتبر الشومر من الأطعمة المغذية للجسم والغنية بفيتامين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوائد الشومر للصدر والهرمونات والرجال والنساء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوائد الشومر للصدر والهرمونات والرجال والنساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).