لليوم الثاني على التوالي.. حصيلة

2020/04/02 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت صحف أميركية الأربعاء، من "مخاطر محتملة على حياة" كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، الذي يعد "واجهة" استجابة الولايات المتحدة لجهود مكافحة وباء فيروس كورونا، أنثوني فاوتشي.فاوتشي الذي يبلغ من العمر 80 عاما، هو مدير مركز الحساسية والأمراض المعدية الأميركي منذ عام 1984، وعاصر الرؤساء الأميركيين منذ رونالد ريغن وحتى الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وفي الآونة الأخيرة، عرف فاوتشي بـ"صراحته" وعدم تردده في نفي تصحيح أو نفي صحة بعض المعلومات أو التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأميركي خلال المؤتمرات الصحفية اليومية، وبعضها بمشاركة فاوتشي، حول تطورات تفشي كورونا في البلاد.

وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، فإن الحكومة قامت بتعزيز إجراءات حماية فاوتشي بعد "تهديدات متزايدة على سلامته الشخصية".

تصريحات فاوتشي، إلى جانب تصريحات ديبورا بيركس، منسقة فريق العمل لمواجهة فيروس كورونا في البيت الأبيض، دفعت الرئيس الأميركي لتعديل خطط الحجر بعد "سيناريوهات قاتمة" قدماها له فاوتشي، بحسب واشنطن بوست.

وحذر فاوتشي علنا من أن الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة قد تتراوح بين 100 ألف و 240 ألف حالة.

وقام أيضا بتصحيح تصريحات ترامب التي قال فيها إن لقاحًا لفيروس كورونا سيكون متوفرًا في غضون شهرين. فاوتشي أوضح أن اللقاح سيكون متاحًا في الواقع بين حوالي عام وعام ونصف ، في أفضل الأحوال.

كما أخبر مجلة Science أنه يحاول "توجيه" تصريحات الرئيس، ولكن "لا يمكنه القفز أمام الميكروفون ودفعه جانبا".

هذه التصريحات جلبت له الكثير من الانتقادات، بعضها من مؤيدين لترامب قالوا إن فاوتشي "يتعمد إيذاء الاقتصاد الأميركي".

وألمح بعضهم إلى علاقة تجمع فاوتشي بوزيرة الخارجية الأميركية السابقة، ومنافسة الرئيس ترامب في السباق الرئاسي عام 2016، هيلاري كلينتون.

وكان فاوتشي قد أشاد بقيادة كلينتون لوزارة الخارجية أبان توليها الوزارة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بحسب تسريبات.

وفي الأسبوع الماضي، سأل أحد الصحفيين فاوتشي إن كان يتمتع بحماية أمنية خاصة، فتدخل الرئيس ترامب قائلا "إنه لا يحتاج إلى الأمن، الجميع يحبه ".

لكن واشنطن بوست تقول إن وزارة الصحة الأميركية طلبت توفير مجموعة من العملاء الفيدراليين من قوة Marshals لتوفير الحماية لرئيس مركز الحساسية والأمراض المعدية الأميركي.

ورفض المتحدث باسم وزارة الصحة مناقشة تفاصيل أمن فاوتشي، لكنه قال إن الوزارة "تعتبر فاوتشي جزءا لا يتجزأ من حملة حكومة الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا، وهو يقود تطوير لقاح "كوفيد 19" ويظهر بانتظام في الإحاطات الصحفية للبيت الأبيض والمقابلات الإعلامية".

وفاوتشي عالم مناعة تخرج الأول على دفعته من كلية الطب في كورنيل، وهو أحد العلماء المرموقين في العالم.

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