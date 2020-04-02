تجاهله كثيرون.. تقرير صدر في 2013 حذر من جائحة عالمية مصدرها الخفافيش

2020/04/02 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير نشر عام 2013 في مجلة ساينس ناو "ScienceNOW" عن نتائج اختبارات أثبتت أن الخفافيش ربما تكون وراء كثير من الفيروسات التاجية التي انتشرت في الصين، ومنها إلى العالم منذ فيروس "سارس" 2002.التقرير كشف كيف ينتقل الفيروس التاجي من الخفاش إلى الإنسان، عبر مستقبلات وسيطة أخرى (حيوانات أخرى)، وكيف تغاظى كثيرون عن تلك النتائج التي كان يمكن أن تساعد البشرية على تفادي جائحة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حتى الآن أكثر من 935 ألف شخص عبر العالم، وقتل نحو 48 ألفا آخرين.

مراجعة لتاريخ الفيروس التاجي

في نوفمبر 2002، ظهر فيروس قاتل في جنوب الصين، وفي أقل من عام، انتشر الوباء بشكل سريع عبر دول عدة. عرف الوباء آنذاك باسم "سارس" أو المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة.

انتشر "سارس" بين 2002 و 2003 في 33 دولة، وأدى إلى إصابة أكثر من ثمانية آلاف شخص، وقبل أن يختفي قتل أكثر من سبعمئة آخرين حول العالم.

شرطي صيني خارج سوق الأسماك الذي انتشر منه فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان- 24 يناير 2020بعدها، اختفى سارس لكن الدراسات المخبرية استكملت بحوثها لتتوصل إلى نتيجة مفادها أن "فيروسًا قريبًا من الخفافيش في الصين يمكن أن يصيب الخلايا البشرية، ربما يكون وراء الفيروسات التاجية".

وفي 2003 قال رئيس منظمة "إيكو هيلث أليانس" في نيويورك، بيتر دازاك "النتائج تظهر أن ثمة في الصين خفافيش تحمل فيروسًا يمكن أن يصيب الناس مباشرةً ويسبب جائحة سارس أخرى".

وابتداء من ذلك العام، اشتبه علماء في أن الخفافيش بالفعل "هي المستودع الطبيعي للفيروسات التاجية المسؤولة عن مرض سارس".

وتم التوصل أيضا إلى نتيجة أن الحيوانات أضحت مصدرا للعديد من الفيروسات الخطرة، وعلى رأسها الفيروس التاجي الشبيه بالمتلازمة التنفسية الحادة.

وفي عام 2005، وجد دازاك وآخرون الحمض النووي الفيروسي الذي يشبه إلى حد كبير فيروس سارس في ثلاثة أنواع من الخفافيش الصينية.

سارس..



من الخفافيش إلى قط الزباد ثم إلى الإنسان

وكان تسلسل ذاك الحمض النووي متطابقا بنسبة 88 إلى 92 في المئة مع ذلك الخاص بالفيروس التاجي "سارس"، إلا إن الدراسات أظهرت اختلافات واضحة في منطقة الترميز لما يسمى ببروتين سبايك.

في فيروس سارس، يرتبط هذا البروتين (سبايك) بمستقبلٍ على سطح الخلايا البشرية يمنعه من إصابتها مباشرة، بيد أن البروتين وصل بالفعل إلى جسم الإنسان عن طريق حيوانات أخرى، وخصوا بالذكر قط الزباد، الذي افترض العلماء أنه نقل البروتين الفيروسي إلى جسم الإنسان في أحد أسواق الصين.

وفي الوقت الحالي، وبعد انتشاره بين البشر "لم يعد سارس بحاجة إلى قط الزباد لينتشر"، يقول علماء.

إلى ذلك، جمع خبراء من الصين وأستراليا والولايات المتحدة مسحات شرجية أو عينات براز من خفافيش في كهف في كونمينغ، جنوبي الصين، ووجدوا أن حمضا نوويا مسؤولا عن كثير من الفيروسات متواجد في 27 من 117 من العينات.

قبل 5 أعوام..



باحثون أميركيون حذروا من "فيروس كورونا مصدره الخفافيش"

في عام 2015 حذر باحثون من جامعة نورث كارولاينا الأميركية من ظهور "فيروس جديد من عائلة كورونا بشكل وبائي تعجز الخلايا المناعية في الجسم واللقاحات عن مقاومته"، وحدد الباحثون "الخفاش الصيني" كمصدر محتمل لتطور الفيروس الخطير.

وكان من بين الفيروسات سلالتان جديدتان من الفيروسات التاجية تشبه سلالة "سارس" بشكل أوثق من تلك التي تم تحديدها سابقًا في الخفافيش.

تمكن العلماء بعدها من عزل الفيروس من أحد الحيوانات، وفي التجارب المخبرية ظهر أن الفيروس أصاب خلايا الكلى لدى الخفافيش، التي تتشابه مع بعض الخلايا المبطنة للرئة البشرية.

عالم الفيروسات بجامعة كولومبيا، إيان ليبكين، الذي اطلع على التجارب لكنه لم يشارك فيها قال إن النتائج الجديدة لم تحل لغز انتقال فيروس سارس الأصلي، هل حقيقة انتقل من الخفافيش إلى البشر؟ أو عبر مضيف وسيط؟

لكنه استدرك قائلا "بيد أنها أثبتت بالفعل أن فيروسا تاجيا مشابها لفيروس سارس لديه القدرة على إصابة الإنسان بدون مضيف وسيط".

من جانبه، استغرب رئيس منظمة "إيكو هيلث أليانس" في نيويورك، بيتر داسزا في 2013 لـ"بقاء الخفافيش في أطباق الصينيين".

وقال "أعتقد أن على الناس التوقف عن اصطياد الخفافيش والتوقف عن أكلها".

مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، في الولايات المتحدة، مايكل أوسترهولم، قال إن "سارس يصيب الأنسجة البشرية بسهولة، والعديد من الخفافيش تحمل الفيروس "هذا كاف لانتقال المرض من الخفافيش إلى الإنسان".

كما قال كريستيان دروستين، وهو خبير الفيروسات التاجية في جامعة بون في ألمانيا، إن "هذا الفيروس يظهر نمطًا مشابهًا لمتلازمة التنفس الحادة، وهذا يشير إلى أن الفيروسات التاجية الموجودة في الخفافيش والحيوانات الأخرى تختلف في الطرق التي تقفز بها إلى البشر، لكنها ربما تكون المسبب الرئيس".

تقرير مجلة "ساينس ناو ScienceNOW" الذي نشر سنة 2013 اختتم بعبارة "قد تساعد هذه النتائج علماء الفيروسات إلى مسببات الفيروسات التاجية، التي من المرجح أن تتسبب في حدوث جائحة عالمية أخرى" فهل اعتبر العالم؟

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