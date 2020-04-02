شيخ الأزهر عن كورونا: التشكيك بإجراءات الدولة حرام

2020/04/02 | 05:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علق شيخ الأزهر، “أحمد الطيب”، على تفشي وباء كورونا، معتبرا أن “اختلاق الشائعات وترويجها وإفقاد الناس الثقة في إجراءات الدولة حرام شرعا”، مضيفا أن “الالتزام بالتعاليم الصحية والتنظيمية وأن ذلك واجب شرعي يأثم تاركه”.وقال “الطيب”، في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام مصرية، إن “ما يقدمه الأطباء وطواقم التمريض وكل العاملين بالمجال الصحي يجب […]

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