أحلام تجري فحص كورونا كل 5 أيام

2020/04/02 | 06:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نفت الفنانة الإماراتية أحلام الأخبار التي انتشرت في الآونة الأخيرة عن ارتدائها كمامة صنعت من الألماس، مطالبة من قام بنشر الخبر لمواجهتها.وقالت أحلام في حديثها عبر حسابها الشخصي عبر “سناب شات”: “انا جاني ملل من وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا لما شفت واحد حقير ياليتني أشوفك ما كنت أعرف اش بسويلك وحسبي الله ونعم […]

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