مواد غذائية بديلة للحوم

2020/04/02 | 06:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها خبراء التغذية بجامعة ولاية بنسلفانيا، أن البقول يمكن أن تحل محل اللحوم في النظام الغذائي للإنسان.ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الخبراء يشيرون إلى أن العدس والحمص والبازلاء تحتوي على ألياف غذائية وبروتين لا يقل جودة وفائدة عن البروتين الموجود في اللحوم.وإضافة لهذا، يخفض تناول المواد البقولية خطر […]

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