2020/04/02 | 07:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يزعم علماء أن الفيروس الذي يسبب جائحة COVID-19 المدمّرة، يمكن أن يعيش على أقنعة الوجه لمدة تصل إلى 7 أيام.وتجري حاليا دراسة فيروس كورونا الجديد بسرعة لفهم المدة، التي يظل فيها معديا على الأسطح المختلفة وتحت ظروف معينة.وكشفت دراسة بحثية من هونغ كونغ، أنه “ما يزال من الممكن الكشف عن مستوى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء: كورونا يعيش على الكمامات 7 أيام!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء: كورونا يعيش على الكمامات 7 أيام!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).