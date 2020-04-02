روسيا تدعو لاستمرار المشاورات مع إيران حول العراق

2020/04/02 | 07:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى مساعد الخارجية المندوب الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف رغبة بلاده بمواصلة المشاورات مع إيران حول أحدث التط...

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