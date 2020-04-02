2020/04/02 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وجد باحثون أميركيون أن فيروس كورونا الجديد قادر على مهاجمة الخلايا الرئيسية في الأنف، وهو ما قد يفسر أن بعض المصابين بعدوى “كوفيد-19” يفقدون قدرتهم على الشم والتذوق.ووجدت دراسة، أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد ونشرت السبت، للبيانات الجينومية للإنسان والفئران، أن خلايا معينة في الجزء الخلفي من الأنف تحتوي على بروتينات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يفقد المصابون بكورونا حاسة الشم؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا يفقد المصابون بكورونا حاسة الشم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).