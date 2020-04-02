ميساء العرفاوي - ميساء العرفاوي

2020/04/02 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_العرفاوي عمت صباحا حبيبي.العالم ركيك جدا هذا الصّباح....النّاس في الخارج يسرعون في ارتياع ويتبادلون من حين إلى آخر أحاديث محترزة عن فيروس فاتك يستهدف وجودهم في هذا العالم.أقبع في غرفة نومي في هذا اليوم الآذاري الماطر، أوقد نارا هادئة وأتخفّف قليلا من ثيابي حتّى يتسنّى لي أن أحسّ بجسدي دون وسائط وقيود.أشغّل مقطوعة "رقصة الرّبيع" لشوبان وأظلّ أتأمّل هاته الأصابع الهشّة وهاته الأقدام الضّعيفة الوهنة ......

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